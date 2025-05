Notte dei Musei al Castello di Milazzo | così le iniziative con ingresso gratuito

Sabato 17 maggio, il Castello di Milazzo riapre le sue porte per la Notte dei Musei con ingresso gratuito. Grazie all'iniziativa del presidente dell'associazione Tono-Solemare, in collaborazione con il Comune e l'ecomuseo Chersoneso d'oro, il castello ospiterà mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e esperienze di realtà virtuale, dalle 18 in poi.

