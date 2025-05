Notte dei Musei | a Fiesole apertura serale del Museo Civico Archeologico e inaugurazione della mostra dedicata all’opera dell' ingegnere Michelangelo Maiorfi

Sabato 17 maggio, Fiesole celebra la Notte Europea dei Musei con un'apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico e l'inaugurazione della mostra dedicata all'ingegnere Michelangelo Maiorfi. Un'opportunità unica per scoprire la storia locale e l'archeologia in un'atmosfera suggestiva, immersi nella cultura e nella bellezza del territorio fiesolano. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati!

Si rinnova anche quest’anno a Fiesole l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei. Per questa occasione, nella serata di sabato 17 maggio, i Musei di Fiesole propongono ai visitatori un evento speciale, all’insegna della storia locale e dell’archeologia del territorio. Oltre all’apertura. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Notte dei Musei: a Fiesole apertura serale del Museo Civico Archeologico e inaugurazione della mostra dedicata all’opera dell'ingegnere Michelangelo Maiorfi

