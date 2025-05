Nordio sul braccialetto elettronico | Dà l' allarme ma poi la vittima dovrebbe andare in chiesa o in farmacia

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha recentemente affrontato in Senato l'uso del braccialetto elettronico. Secondo le sue dichiarazioni, se l'allarme del dispositivo non è sufficiente a garantire la sicurezza della vittima, quest'ultima dovrebbe cercare rifugio in luoghi sicuri come chiese o farmacie, sollevando interrogativi sulla protezione delle persone vulnerabili.

Se l'allarme del braccialetto elettronico non è sufficiente la vittima deve rifugiarsi in chiesa o in farmacia. Lo sostiene il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Guardasigilli è intervenuto al question time in Senato e ha parlato del dispositivo che viene applicato quando il giudice.

