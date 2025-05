Quello che dice Nordio è vero: il braccialetto elettronico non sempre funziona, e va sicuramente migliorato. Ma dire alle donne di rifugiarsi in 'chiesa o in farmacia' denota una forte superficialità e mette in pericolo le vittime. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Nordio ammette il flop del braccialetto elettronico e dice alle donne di fare da sole: vi spiego perché sbaglia