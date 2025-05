Non solo ritardi e disagi sui treni nascono e crescono anche gli amori

Tra ritardi e disagi quotidiani dei pendolari, le storie d'amore possono germogliare nei luoghi più inaspettati. Moroni Carissima Vita da pendolare, oggi voglio condividere una storia che ha avuto inizio tra le corsie di un supermercato, dove un semplice incontro ha riacceso ricordi e suscitato domande inaspettate. Ecco come tutto è cominciato...

Moroni Carissima Vita da pendolare, oggi ti voglio raccontare un bella storia. Sono al supermercato. Arrivo alle casse e incontro lui. Ciao. Ciao. Come va? Bene grazie, mi dice. Vedo apparire al suo fianco una bella ragazzina che mi fa un cenno di saluto. Tua figlia? Sì. Complimenti. Ma, tua moglie? Vedo che fa un cenno dall’altra parte delle casse, eccola. Ciao. Ciao. Come stai? Bene grazie. Ancora qualche battuta e ci salutiamo. Chi sono, ma soprattutto chi erano? Due pendolari che si sono conosciuti sul nostro Besanino anni fa. Lui saliva qualche fermata più giù, verso Monza. Tutti i giorni, quanti giorni, incrociando gli sguardi, prima senza interesse, poi i sorrisi, qualche parola scambiata nel tempo scadenzata dall’orario d’arrivo. Poi l’ufficialità della coppia e l’amicizia condivisa con me (sono un chiacchierone, lo confesso), fino al fatidico sì. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non solo ritardi e disagi, sui treni nascono (e crescono) anche gli amori

