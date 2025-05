Non solo per lo scudetto Napoli ed Inter pronte ad uno scambio | arriva la conferma

Napoli ed Inter sono unite tra di loro anche in sede di calciomercato. Il mercato del Napoli si intreccia con quello dell’Inter. Le due società , protagoniste in campo e ora anche fuori, stanno valutando un’ipotesi suggestiva in vista dell’estate: uno scambio tra due pilastri delle rispettive compagini. Un’idea che resta in fase embrionale, ma che potrebbe prendere forma già nelle prossime settimane. Il Napoli valuta Frattesi per la nuova mediana. Davide Frattesi è infatti uno dei nomi che piace di più al club partenopeo in vista della rifondazione a centrocampo. L’ex Sassuolo potrebbe lasciare l’Inter in cerca di maggiore continuità . Il Napoli pensa a Frattesi per la mediana – ANSA spazionapoli.it Il centrocampista ha qualità da box-to-box e un forte senso dell’inserimento, caratteristiche che Antonio Conte considera strategiche per il suo modo di giocare. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

