Non solo mare Il Veneto orientale scommette sul turismo archeologico

Non solo mare: il Veneto Orientale punta sul turismo archeologico per arricchire l’esperienza dei visitatori. Qui, cultura e storia si intrecciano, offrendo un nuovo livello di attrattiva. Mare, enogastronomia e "pietre" raccontano un patrimonio spesso trascurato, ma ricco di valore, capace di trasformare ogni soggiorno in un viaggio nel tempo.

Si scrive archeologia, si legge nuova opportunità affinchè l’esperienza culturale diventi uno dei cardini a tutti gli effetti del turismo. Mare e sapere, enogastronomia e ‘pietre’ che raccontano il valore ed esprimono la storia di un territorio, quello del Veneto Orientale. Un patrimonio spesso. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Non solo mare. Il Veneto orientale scommette sul turismo archeologico

Su questo argomento da altre fonti

Non solo mare. Il Veneto orientale scommette sul turismo archeologico

Secondo veneziatoday.it: Da Iesolo e Caorle a Portogruaro sono 60 i comuni che puntano sulla culturaper destagionalizzare e offrire nuove esperienze di ospitalità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, voragine in parcheggio Ospedale del Mare : Le immagini

Una voragine larga circa 50 metri, nella quale sono finite auto parcheggiate, si è aperta a seguito di un'esplosione avvenuta nel parcheggio dell' Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli.