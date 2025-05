Tempo di lettura: 3 minuti PRIME TRATTATIVE DIRETTE MOSCA-KIEV OGGI A ISTANBUL PUTIN NON VA,ZELENSKY AD ANKARA DA ERDOGAN. NUOVE SANZIONI UE Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa sarà guidata dal consigliere Medinsky. Zelensky atteso ad Ankara da Erdogan. Nuove sanzioni Ue intanto contro la Russia, mentre il Cremlino attacca Macron sulle testate nucleari francesi in Polonia. Israele bombarda il bunker sotterraneo vicino l’ospedale di Khan Yunis, ma è giallo sulla morte di Sinwar. SCOSSA DRAGHI-MATTARELLA ALL’UE IN CRISI, ‘NESSUN DORMA’ MELONI ALLA CAMERA, BOTTA E RISPOSTA CON SCHLEIN E CONTE “Nessun dorma” nell’Ue in crisi, dice Mattarella al vertice Cotec in Portogallo citando Puccini. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non solo Campania: omicidio Chiara Poggi, dopo 18 anni possibile svolta