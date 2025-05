Non seguite i miei consigli sui vaccini | la nuova sparata di Kennedy Jr voluto alla Salute da Trump

Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni contro i vaccini e sostenitore del latte crudo, ha fatto scalpore con una recente dichiarazione: durante un'audizione alla Camera, ha consigliato agli americani di non seguire i suoi stessi consigli sui vaccini. Questa affermazione risuona in un contesto di crescente opinione pubblica sulla salute, fortemente influenzato da personalità politiche.

È favorevole al latte crudo e finora si è distinto per la sua lotta ai vaccini, seppur con varie giravolte. Eppure, interpellato nel corso di un’audizione alla Camera, il segretario alla Salute scelto da Trump Robert R. Kennedy Jr. ha dichiarato che gli americani non dovrebbero seguire i suoi consigli medici. Noto no vax, il nipote di Jfk ha anche detto che “quello che pensa lui dei vaccini non ha importanza: probabilmente vaccinerei i miei figli contro il morbillo (di cui di recente è scoppiata un’epidemia in diversi stati americani con oltre mille casi e alcune vittime, ndr) ma quello che penso è irrilevante”. Kennedy Jr ha inoltre difeso i massicci tagli al personale nel suo dipartimento, circa 10mila persone finora, nell’ambito del programma voluto da Elon Musk e Donald Trump. “Il problema è che il suo compito è dare alle persone i migliori consigli possibili. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non seguite i miei consigli sui vaccini”: la nuova sparata di Kennedy Jr., voluto alla Salute da Trump

Approfondimenti da altre fonti

“Non seguite i miei consigli sui vaccini”: la nuova sparata di Kennedy Jr., voluto alla Salute da Trump

Secondo ilfattoquotidiano.it: Interpellato nel corso di un'audizione, il ministro alla Salute di Trump ha dichiarato che quello che pensa dei sieri non ha importanza ...

Robert Kennedy shock: «Non dovete seguire i miei consigli medici. E forse vaccinerò i miei figli contro il morbillo»

Da msn.com: Il segretario alla Salute di Trump dice che quello che pensa lui sui vaccini «non ha importanza» L'articolo Robert Kennedy shock: «Non dovete seguire i miei consigli medici. E forse vaccinerò i miei f ...

Non seguite i presunti consigli contro il cancro di Kennedy: è solo un copypasta

Come scrive bufale.net: Non seguite i presunti consigli contro il cancro di Kennedy: si tratta di un caso di copypasta. Contenuto virale attribuito a questo o quel VIP, spammato su ogni bacheca con l’invito a “non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kennedy Jr: i vaccini pediatrici paragonati agli abusi nella Chiesa cattolica

Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei vaccini, ha paragonato le vaccinazioni pediatriche agli abusi sessuali nella Chiesa cattolica.