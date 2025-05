Non potrebbe rifarlo Così la Cassazione ha concesso i domiciliari a Chiara Petrolini

La Corte di Cassazione ha concesso i domiciliari a Chiara Petrolini, accusata dell'omicidio e del nascondimento dei corpicini dei suoi neonati. I giudici hanno sottolineato che i "fatti si sono svolti in presenza di condizioni non ripetibili", aprendo un nuovo capitolo in una controversa vicenda che ha scosso l'opinione pubblica.

