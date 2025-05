È arrivata a Milano nel 2009, con quattro compagne e tanti sogni. Lodovica Comello, oggi 35 anni, racconta al Corriere della Sera il suo legame con la città e le trasformazioni che ha vissuto da quando ha messo piede nel capoluogo lombardo. All’inizio fu un approdo difficile: “Cercavamo casa in zona Città Studi. Le agenzie ci hanno mostrato una serie impressionante di stamberghe, al limite del fatiscente. Ciondolavamo in strada pensando: davvero Milano per noi offre questo?”. Poi, il colpo di fortuna: “ Abbiamo visto l’annuncio di un appartamento in via Settembrini, bello e luminoso: colpo di fulmine. Tra noi quando parliamo di quel primo alloggio lo chiamiamo l’Eden”. Era ancora un’epoca in cui “il prezzo era di 300 euro a testa”, ma oggi, sottolinea “ Milano ha prezzi restringenti. Ho amici che hanno deciso di andarsene perché i costi sono troppo alti”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non porto più mio figlio al parco perché ci sono le gang. Ora a Milano evito anche piazza Gae Aulenti”: lo sfogo di Lodovica Comello