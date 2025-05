Non mangiatela Scatta il ritiro del noto prodotto dai supermercati l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un noto prodotto alimentare, invitando i consumatori a non mangiarlo. Il richiamo, pubblicato il 14 maggio 2025, è scattato a causa di possibili contaminazioni o violazioni delle normative di sicurezza alimentare. È fondamentale prestare attenzione agli avvisi per la propria salute.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare in data 14 maggio 2025, per un noto prodotto. Può succedere che alcuni prodotti messi in commercio nei supermercati vengano ritirati. Le cause sono svariate: l’alimento è contaminato da qualche sostanza oppure non rispetta le normative sul prodotto. Vediamo di quale prodotto e che problemi sono stati riscontrati. Leggi anche: “Anche loro nell’inchiesta”: Garlasco, il colpo di scena dopo 18 anni Leggi anche: Garlasco, l’abbraccio a Stasi e quella frase sottovoce: il VIDEO a “Chi l’ha visto?” Torta “Festa della Mamma” ritirata dai supermercati per la presenza di corpi estranei. Una torta in confezione regalo per la Festa della Mamma è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati Penny Market dopo il ritrovamento di un corpo estraneo all’interno di una confezione. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non mangiatela”. Scatta il ritiro del noto prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero

