Non lo ferma più nessuno Stefano De Martino si prende tutto l’ultima decisione della Rai

Stefano De Martino si prepara a vivere una nuova, intensa stagione televisiva e potrebbe essere tra i nomi di punta della prima serata Rai nel prossimo autunno. L’ex ballerino, ormai volto consolidato del piccolo schermo, sembra pronto a fare un ulteriore salto di qualità. Oltre alla conferma alla guida di Affari Tuoi, in onda ogni sera nell’access prime time di Rai 1, per lui potrebbe aprirsi un secondo e stimolante fronte in prima serata. Secondo quanto riportato dal portale Hit, infatti, De Martino sarebbe in lizza per affiancare Gianni Morandi in un nuovo varietà targato Rai, ancora in fase embrionale. Il progetto, al momento in valutazione da parte dei vertici di Viale Mazzini, nascerebbe dall’ottima alchimia dimostrata dalla coppia in occasione dello speciale natalizio Cena di Natale, andato in onda lo scorso dicembre e condotto da Antonella Clerici. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it