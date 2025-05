Non la sentivo da giorni Daniela Coman trovata morta sotto un piumone | il compagno tace l’ex aveva lanciato l’allarme

È stato interrogato e sarebbe sospettato per la morte della donna con cui aveva una relazione, Daniela Coman, impiegata di 47 anni, trovata la scorsa notte nella casa di lui a Prato di Correggio ( Reggio Emilia ), stesa sul letto, coperta da un piumone. Il compagno, sentito dai carabinieri e dal pm Valentina Salvi, si è formalmente avvalso della facoltà di non rispondere, come riferito dal. 🔗Leggi su Feedpress.me

