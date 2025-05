Non il Napoli ma un’altra italiana | il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante. Scopriamo quale club stia cercando di assicurarsi il suo talento.

Jonathan David ha salutato il Lille, ma non ha ancora scelto la sua prossima maglia. In Italia una big sogna in grande, con un affondo deciso che ha cambiato le gerarchie. L’azzurro si allontana, ma c’è un altro colore pronto ad accoglierlo Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David (LaPresse) – serieanews.com Non è servito neanche un comunicato ufficiale per capire che aria tirava. Jonathan David e il Lille erano ormai ai saluti da settimane, ma adesso è arrivata anche la conferma: il canadese si svincolerà a fine giugno, chiudendo così la sua avventura in Ligue 1. Da quel momento, sarà libero di firmare per chi vuole. E proprio qui inizia il bello. Perché se sul suo nome si è mossa mezza Europa – dalla Juventus al Barcellona, passando per Inter, Napoli e alcune inglesi rimaste sullo sfondo – la verità è che la situazione è ancora tutto fuorché definita. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

