Non fanno i lavori ma chiedono il bonus facciate | tre indagati sequestrati 11 milioni di euro

PRATO – Maxifrode con i crediti inesistenti derivanti dal bonus facciate per lavori mai compiuti: sequestri per 11 milioni di euro. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato, a conclusione di una complessa attività investigativa di polizia economico-finanziaria, coordinata in ogni sua fase dalla procura di Pistoia, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Pistoia, con il quale sono stati disposti sequestri preventivi, diretti e per equivalente, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Il provvedimento cautelare patrimoniale ha riguardato denaro, beni immobili e beni mobili per un valore complessivo pari a oltre 8,5 milioni di euro; tre unità immobiliari (tra cui una struttura alberghiera, un opificio industriale e un’abitazione privata) per un valore commerciale stimato in circa 2 milioni di euro; tre società di capitali, sottoposte a sequestro impeditivo, per un valore complessivo del capitale sociale pari a 300mila euro. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it