Nomine | Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale del Teatro Verdi

Alessandro Ferrari è stato nominato nuovo direttore generale del Teatro Verdi di Pisa, a partire dal 15 maggio 2025. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa, che ha selezionato Ferrari al termine di un avviso pubblico per un incarico valido fino al 31 dicembre 2026.

Pisa, 15 maggio 2025 – Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale del Teatro Verdi di Pisa. La sua nomina è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa al termine di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico fino al 31 dicembre 2026. Il neodirettore assumerà l’incarico il 21 maggio e subito incontrerà i dipendenti del Teatro Verdi che sta vivendo mesi di rinnovamento con figure di esperienza e di rilievo ai propri vertici: il presidente Diego Fiorini, il direttore artistico Marco Tutino e, adesso, il direttore generale Alessandro Ferrari. Il 29enne, nato a Modena, arriva da Roma dove, dopo un periodo alla Camera dei Deputati, ha lavorato nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Cultura, occupandosi, tra le altre attività, della Direzione generale Spettacolo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nomine: Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale del Teatro Verdi

