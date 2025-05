Noi | Jordan Peele i sosia e il vero volto horror dell' America

Stasera su Italia 2, preparati a un viaggio nell'orrore con "Noi", il film di Jordan Peele che svela il vero volto dell'America. Con un cast stellare, tra cui Lupita Nyong'o e Winston Duke, la trama ti coinvolgerà mentre una famiglia scopre inquietanti sosia in vacanza. Non perderti questo capolavoro cinematografico! Inizio alle 21.15.

NOI Italia 2 ¬†ore ¬†21.15 con Lupita Nyongo, ¬†Winston Duke e ¬†Elizabeth ¬†Moss. ¬†Regia ¬†di ¬†Jordan Peele. Produzione ¬†USA ¬†2019. Durata: ¬†2 ore LA TRAMA Due genitori ¬†portano ¬†i ¬† ¬†figli ¬†in ¬†vacanza al mare. Ma la ¬†sera ¬†del ¬†primo ¬†giorno ¬†quando la ¬† coppia ¬†torna ¬†dalla ¬†spiaggia, trova ¬†due ¬†sosia ¬†che ¬†asseriscono ¬†di ¬†essere ¬†loro e li sequestrano. Nelle ¬†ore ¬†successive ¬†i due ¬†scoprono ¬†che altri ¬†sosia ¬† sono in ¬† azione ¬† nella zona ¬†e minacciano la vita ¬†di ciascuno dei ¬†loro "doppi". PERCHE' ¬†VEDERLO Perch√©¬†√® la ¬†conferma ¬†del talento ¬†di Jordan Peele, un ¬†regista ¬†di ¬†colore ¬†che ¬†due anni ¬†prima ci aveva dato "Scappa get ¬†out" e ¬†aveva ¬†sfiorato ¬†l'Oscar. Qui ¬†il ¬†tema ¬†non ¬†√® il razzismo, ma l'intera societ√† ¬†USA divisa ¬†tra privilegiati e ¬† reietti (i sosia ¬†erano ¬†stati tutti ¬†emarginati trent'anni ¬†prima) 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Noi: Jordan Peele, i sosia e il vero volto (horror) dell'America

Su questo argomento da altre fonti

Him: lo spaventoso trailer dell'horror prodotto da Jordan Peele

Scrive msn.com: Il 19 settembre arriverà nei cinema americani Him, un nuovo horror targato Universal Pictures e prodotto da Jordan Peele. Il primo teaser trailer regala le prime anticipazioni sui personaggi e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

WITHOUT REMORSE diretto da Stefano Sollima con Michael B. Jordan dal 30 aprile su Amazon Prime Video

Il primo contenuto in arrivo sar√† l'action adrenalinico ‚ÄėTom Clancy‚Äôs Without Remorse‚Äô disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 30 aprile 2021.