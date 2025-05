Noi Giuda Massimo Ghini al Parioli nell’ultimo spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni

Noi Giuda, Massimo Ghini in scena al Teatro Parioli Costanzo nell'ultimo spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione, torna al Teatro Parioli Costanzo – dal 14 al 18 maggio – Noi Giuda, con Massimo Ghini, ultimo spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni; produzione Teatro Parioli. Lo spettacolo sarà dedicato alla memoria di Angelo Longoni, recentemente scomparso. Noi Giuda – La trama. Giuda è il prototipo dell'essere abbietto e ambiguo. Ed è ambigua tutta la vicenda che lo lega indissolubilmente a Gesù. Giuda è l'umano con le sue infinite contraddizioni. Gesù è il divino con la sua perfezione. Ma narrativamente il tradimento è indispensabile alla morte di Gesù e alla diffusione della parola di Dio. Giuda è quindi anche l'esecutore del disegno divino.

