Nodo di Perugia il Presidente Presciutti spinge per accordo sull' opera Verdi e Sinistra | Non rispetta accordi e cittadini

Il neo-presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, politico del Pd e sindaco di Gualdo Tadino, si fa portavoce di un accordo cruciale per l'opera Verdi. Tuttavia, le critiche non mancano: la sinistra accusa di non rispettare gli impegni presi, generando insoddisfazione tra i cittadini. Presciutti emerge come un leader forte nell'area cattolica del partito.

Il neo-presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti è un politico del Pd, sindaco al terzo mandato di Gualdo Tadino, uno dei nuovi leader dell'area cattolica nei democratici. Diventato popolare a livello regionale per i suoi toni paterni ma forti e soprattutto per la sfida.

