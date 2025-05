Nodo cruciale della rappresentanza una delegazione cesenate alla Convention 2025 di Confartigianato

Una nutrita delegazione cesenate ha partecipato alla Convention 2025 di Confartigianato a Rimini, dove quasi 600 dirigenti e funzionari si sono riuniti per discutere i nodi cruciali della rappresentanza. L'evento ha avuto l'obiettivo di supportare le piccole imprese italiane nel loro percorso verso un futuro sempre più tecnologico e innovativo.

Quasi 600 dirigenti e funzionari a Rimini per la Convention 2025 di Confartigianato, per affrontare i nodi cruciali della rappresentanza e accompagnare le piccole imprese italiane verso un futuro sempre più tecnologico e innovativo. Era presente anche una nutrita delegazione di Confartigianato.

