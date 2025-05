Noale per la Palestina

Sabato 17 maggio alle ore 17:00, Noale ospiterà in Piazza Dal Maistro una mobilitazione a sostegno della Palestina, segnando la rottura di decenni di silenzio. L'evento, organizzato dal Collettivo Il Concio, mira a dare voce a una causa spesso dimenticata, invitando la comunità a unirsi per una protesta pacifica e significativa.

Per sabato 17 maggio alle ore 17:00 è programmata a Noale, in Piazza Dal Maistro, una mobilitazione a sostegno della Palestina, che romperà i decenni di silenzio in cui il paese non ha visto svolgersi alcuna manifestazione politica. A promuovere l’evento è il Collettivo Il Concio, un circolo. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Noale per la Palestina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Noale per la Palestina

Scrive veneziatoday.it: Per sabato 17 maggio alle ore 17:00 è programmata a Noale, in Piazza Dal Maistro, una mobilitazione a sostegno della Palestina, che romperà i decenni di silenzio in cui il paese non ha visto svolgersi ...

"Riconoscerà la Palestina". "Una sciocchezza". Il giallo dietro la missione di Trump in Medio Oriente

Segnala ilgiornale.it: Stando a uno fonte del Jerusalem Post: "Se verrà annunciato il riconoscimento americano dello Stato di Palestina, sarà la dichiarazione più importante che cambierà l'equilibrio di potere in ...

Arte decoloniale in Palestina: tre curatori da Ramallah a Venezia, il 7 maggio

Come scrive veneziatoday.it: Come ogni anno la Biennale di Venezia non ospiterà una delegazione palestinese: le regole dell'istituzione impongono di accogliere padiglioni solo di Stati riconosciuti dall'Italia, e la Palestina non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tracce Maturità 2024: D'Annunzio, Pirandello e la guerra in Palestina

Con l'avvicinarsi della Maturità 2024, prevista per il 19 giugno, oltre 500.000 studenti italiani si preparano ad affrontare la prima prova d'italiano, scatenando il tradizionale toto-tracce.