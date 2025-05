’No variante Aurelia’ Si infiamma la protesta Incontro con i cittadini indetto dal comitato

Il Comitato No Variante Aurelia intensifica la sua protesta con un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini. L’evento, previsto per stasera alle 21 al teatrino dei Quercioli in via XXIV Maggio, mira a sensibilizzare la comunità sulla questione e a raccogliere adesioni per opporsi al progetto. Un'occasione fondamentale per unirsi e far sentire la propria voce.

Un’iniziativa pubblica per allargare l’adesione alla protesta. E’ quella che si prepara a lanciare il Comitato No Variante Aurelia, che organizza un incontro pubblico proprio incentrato su questo delicato tema e che è in programma per stasera alle 21 al teatrino dei Quercioli in via XXIV Maggio. Sono ormai anni che il comitato sta cercando di fermare un’operazione che viene vista dall’amministrazione comunale come una soluzione concreta all’abbattimento del traffico nell’Aurelia, con i cittadini residenti nella principale arteria cittadina, vogliosi di veder partire le ruspe. Quelli del ’No variante’ non la pensano cosi. "Sono invitati tutti i cittadini, con particolare attenzione ai residenti di via Carducci, via Pellegrini, via delle Gorine, via 6 Ponti e zone limitrofe – spiegano gli organizzatori nel lanciare l’evento – perché questo progetto riguarda la nostra vita, la nostra salute e benessere". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’No variante Aurelia’. Si infiamma la protesta. Incontro con i cittadini indetto dal comitato

