NJPW | Risultati del Day 4 del Best of the Super Jr 32

La NJPW ha trasmesso la quarta giornata del torneo BOSJ 32 dalla Korakuean Hall di Tokyo. Un’altro passo falso per il campione IWGP Junior Heavyweight che viene sconfitto di nuovo, nel main event Francesco Akira sconfigge Hiromu Takahashi portandosi a 4 punti. Di seguito ecco tutti i risultati: BLOCCO A: Dragon Dia ha sconfitto Clark Connors KUSHIDA ha sconfitto Ninja Mack Robbie X ha sconfitto Yoshinobu Kanemaru Kosei Fujita ha sconfitto Master Wato Francesco Akira ha sconfitto Hiromu Takahashi BLOCCO B: Ryusuke Taguchi ha sconfitto SHO YOH ha sconfitto Kevin Knight Nick Wayne ha sconfitto Robbie Eagles Titan ha sconfitto MAO Taiji Ishimori ha sconfitto El Desperado. @NinjaMack1 "" Sign up Now & Stay tuned to #NJPW #njpwworld #BOSJ32 pic.twitter.comimiiWirdly — NJPW WORLD (@njpwworld) May 15, 2025. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

