nissan licenzia 20 000 dipendenti con il nuovo piano ristrutturazione

Nissan Motor Corporation ha svelato un piano di ristrutturazione che è in realtĂ un piano di licenziamenti, almeno per 20.000 dipendenti destinati a perdere il lavoro. Un taglio netto, pari al 15% dell’organico mondiale, condito dalla chiusura di 7 stabilimenti entro il 2027. Il gigante dell’auto, una volta invidiato per efficienza e volumi, inciampa ora nella peggior voragine finanziaria degli ultimi anni. Vendite in picchiata, conti in caduta e una concorrenza che ha smesso di aspettarlo: i licenziamenti Nissan  sono un ulteriore segnale, come se non ce ne fossero giĂ abbastanza, di una crisi del settore auto che continua a mordere, senza garbo e senza sconti. Nissan taglia 20.000 posti di lavoro: cosa succede. Il nuovo piano strategico di Nissan è stato presentato come un “piano di ripresa” che introdurrĂ azioni decisive e coraggiose per migliorare le performance e creare un’azienda piĂą snella e resiliente. 🔗Leggi su Quifinanza.it

