Nishioka esprime la sua frustrazione dopo essere stato deriso durante gli Internazionali di Roma, sottolineando come i tifosi lo abbiano chiamato "sushi" o "Cina". Ricorda gli insulti ricevuti sia in un match con Sonego che in questa edizione, mettendo in luce problemi di razzismo e discriminazione nel mondo del tennis. Continua a leggere...

Nishioka denuncia: “Agli Internazionali di Roma mi hanno chiamato sushi o Cina. Succede sempre lì”

