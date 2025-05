Nina Žiži? chi è la cantante del Montenegro all’Eurovision 2025

Nina Žiži? è una delle voci femminili più note del panorama musicale montenegrino. Cantautrice e performer, ha costruito negli anni una carriera solida tra pop ed elettronica, partecipando a numerosi festival e programmi musicali nei Balcani e portando sul palco timbro potente e presenza scenica. La sua carriera inizia nel 2004 insieme alla band Negre con cui ha preso parte a Evropesma, la selezione nazionale per l’ Eurovision Song Contest che le ha viste arrivare terze con l’inedito K’o nijedna druga. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2006, ha iniziato una carriera da solista che l’ha vista pubblicare diversi singoli. La sua prima apparizione all’ Eurovision risale al 2013, quando ha partecipato come ospite vocale accanto al rapper Who See con il brano Igranka. Una performance memorabile, che mescolava dubstep, pop e un’estetica cyberpunk, rimasta nel cuore di molti fan dell’evento. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

