Nina Žiži? all’Eurovision 2025 chi è la cantante del Montenegro

Dal Montenegro all' Eurovision 2025, Nina Žiži? torna con la sua voce potente e la sua attitudine da palcoscenico per rappresentare il suo Paese. Dopo più di dieci anni dalla sua prima esperienza eurovisiva, l'artista è pronta a rimettersi in gioco con Dobrodošli, un brano che parla di forza, rinascita e resistenza femminile perfetto per il palco di Basilea 2025 e per provare a conquistare il pubblico. Chi è Nina Žiži?. Nata nel 1985 a Nikši?, Nina Žiži? è una delle voci femminili più note del panorama musicale montenegrino. Cantautrice e performer, ha costruito negli anni una carriera solida tra pop ed elettronica, partecipando a numerosi festival e programmi musicali nei Balcani e portando sul palco timbro potente e presenza scenica. La sua carriera inizia nel 2004 insieme alla band Negre con cui ha preso parte a Evropesma, la selezione nazionale per l' Eurovision Song Contest che le ha viste arrivare terze con l'inedito K'o nijedna druga.

