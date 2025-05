Niente terzo mandato per i governatori | ecco le motivazioni della Consulta che bocciano De Luca

La Corte costituzionale ha fissato un'importante sentenza, bloccando la possibilità di un terzo mandato per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La Consulta ha sottolineato che tale restrizione rientra "tra i principi fondamentali", chiarendo le motivazioni che impediscono ai presidenti uscenti di ricandidarsi, in un contesto di rispetto delle regole democratiche.

La Corte costituzionale ha reso note la sentenza integrale che impedisce al presidente uscente della Regione Campania di rimettersi in gioco: lo sto al terzo mandato rientra "tra i principi fondamentali"

Niente terzo mandato per i governatori: ecco le motivazioni della Consulta che bocciano De Luca

Il divieto di terzo mandato per i governatori delle regioni ordinarie è già in vigore senza necessità di leggi locali

Terzo mandato, la Consulta sul no a De Luca: “Limite è principio fondamentale, le Regioni non possono contraddirlo”

