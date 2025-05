Da cattedrale della libertĂ creativa, Cannes si reinventa pretura del pudore, in una vertigine di cavillositĂ che ha piĂą a che fare con l’ufficio protocollo di un municipio balneare che la ribalta del cinema mondiale. Non è la proliferazione di piattaforme che trasformano i film in algoritmo, nĂ© la malinconica serializzazione dell’immaginario collettivo a togliere il sonno al piĂą blasonato dei festival di cinema. Ma una clavicola scoperta, un’areola in libertĂ , una balza di troppo. La mitica “montĂ©e des marches”, 24 gradini di scalinata rivestiti di tappeto rosso, si è trasformata in un campo minato di regole sartoriali dove il corpo femminile è ridotto a un’equazione matematica: nĂ© troppo nudo (scandalo!), nĂ© troppo vestito (ingombro!). Se negli anni passati dive e top model sfoggiavano “naked dress”, abiti supertrasparenti che lasciavano intravedere piĂą carne che arte (pensiamo a Bella Hadid, che nel 2024 sfoggiava un abito di Saint Laurent realizzato nello stesso tulle elastico dei collant), oggi si impone un ritorno alla “decenza”: così tuona il comunicato ufficiale. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niente eccessi, strascichi e nudi. La controriforma sfila sul red carpet