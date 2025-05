Niente da fare Bally Studio se ne va Accordo economico per i lavoratori

Niente da fare per Bally Studio di Lastra a Signa: nonostante le trattative e le speranze di salvataggio, sono arrivate ieri le lettere di licenziamento per i lavoratori. Le trattative in Regione e l'interesse di un imprenditore italiano non hanno portato ai risultati sperati, lasciando i dipendenti nella preoccupante incertezza del futuro.

Niente da fare per Bally Studio di Lastra a Signa. Nonostante le trattative intercorse, il tavolo aperto in Regione e le notizie trapelate nei mesi scorsi su un imprenditore italiano interessato ad acquistare la filiale lastrigiana del brand, ieri sono arrivate le lettere di licenziamento. Il provvedimento riguarda tutti i 28 lavoratori rimasti rispetto ai 55 presenti all’inizio, quando era emersa la notizia della crisi e della possibile chiusura: tutti gli altri, già in questi mesi, hanno lasciato il posto di lavoro e trovato una diversa collocazione. Il fondo americano Regent, che nel 2024 ha comprato il marchio di calzature e accessori svizzero, aveva già annunciato a febbraio scorso la volontà di chiudere il sito produttivo toscano, mandando a casa chi ci lavorava. Da allora è stata cercata una soluzione condivisa e sostenibile per le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente da fare. Bally Studio se ne va. Accordo economico per i lavoratori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moda: Bally studio chiude e licenzia 55 dipendenti a Lastra a Signa

Scrive nove.firenze.it: Giovedì sera il rappresentante legale della Bally Studio srl di proprietà Regent LP, fondo di investimento Californiano subentrato da qualche mese come proprietario, ha comunicato la chiusura ...

