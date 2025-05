Nicolas Mathieu l’amore e la paura ai confini della libertà

Nicolas Mathieu esplora il delicato equilibrio tra amore e paura in un racconto che si snoda ai confini della libertà. Rose, protagonista di questa storia, lotta tra la voglia di lasciarsi andare e la sicurezza di ciò che possiede, consapevole che i sogni, pur desiderati, comportano sempre un prezzo da pagare.

Rose non si è arresa, ma è restia a lasciarsi andare. Quello che ha, a tratti le basta, e i sogni, sembra dirsi, rischiano di avere sempre un prezzo da . Nicolas Mathieu, l’amore e la paura ai confini della libertà il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nicolas Mathieu, l’amore e la paura ai confini della libertà

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nicolas Mathieu, l’amore e la paura ai confini della libertà

Lo riporta ilmanifesto.it: Salone del libro (Cultura) Rose non si è arresa, ma è restia a lasciarsi andare. Quello che ha, a tratti le basta, e i sogni, sembra dirsi, rischiano di avere sempre un prezzo da pagare. In fin dei co ...

Nicolas Maupas: «L'amore fa paura, bisogna buttarsi. La mia generazione? Smarrita, serve rallentare per guardarsi intorno, non solo avanti»

Secondo vanityfair.it: Luca Lucini, a vent’anni dal cult Tre metri sopra il cielo, torna a parlare di sentimenti al cinema con L’amore, in teoria (nelle sale dal 24 aprile) interpretato da Nicolas Maupas ...

“L’amore in teoria”, intervista a Nicolas Maupas, Martina Gatti e Caterina De Angelis

Riporta superguidatv.it: "Studiando i giovani ho trovato due costanti, l'amore e la paura". Lo dice Leone, il personaggio interpretato da Nicolas Maupas nel film "L'amore, in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Troppo ubriaco : Nicolas Cage ubriaco cacciato da un bar di Las Vegas

A piedi nudi, ubriaco e stordito: Nicolas Cage è stato filmato dalle telecamere in condizioni disastrose mentre l'attore di Hollywood è stato cacciato da un bar di Las Vegas all'interno del Prime Rib di Lawry.