Nico Gonzalez Argentina, ecco i pre-convocati di Scaloni: c’è anche l’esterno della Juventus. L’elenco completo. C’è anche Nico Gonzalez tra i pre-convocati del CT Scaloni per i prossimi impegni di giugno della Nazionale Argentina. Il bianconero è tra i cinque “italiani” chiamati dal tecnico. Di seguito la lista completa. Portieri: Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (PSV Eindhoven); Difensori: Molina (Atletico Madrid), Foyth (Villarreal), Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Medina (Lens), Tagliafico (Lione), Barco (Strasbourg); Centrocampisti: Mac Allister (Liverpool), Paredes (Roma), Dominguez (Nottingham Forest), Palacios (Bayer Leverkusen), De Paul (Atletico Madrid), Almada (Lione), Lo Celso (Real Betis), Enzo Fernandez (Chelsea); Attaccanti: Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Castellanos (Lazio), Garnacho (Manchester United), Nico Gonzalez (Juventus), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Atletico Madrid). 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Argentina, ufficiali i pre-convocati del CT Scaloni: ecco la decisione sull’attaccante della Juventus. La lista completa

