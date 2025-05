Niccolò Fabi si rifugia in montagna per il nuovo disco

Niccolò Fabi si rifugia tra le montagne per dar vita al suo nuovo album, "Canzoni dello chalet". Registrato in una baita, il disco cattura l'energia e l'ispirazione del paesaggio circostante, trasformando ogni brano in un’esperienza evocativa da un luogo unico, come il Lago dei C... Un ritorno alle radici in un contesto magico.

Canzoni dello chalet. "L'ho registrato in una baita montana perché, quando ho pensato che sarebbe stato importante dare un'ambientazione forte a canzoni che non vivessero solo della loro scrittura, ma anche dell'energia assorbita da un luogo stimolante ed evocativo, mi sono ricordato del Lago dei Caprioli, in Trentino, dov'ero stato in vacanza" racconta Niccolò Fabi a proposito del nuovo album "Libertà negli occhi" davanti alle telecamere di "Soundcheck", il format musicale disponibile sui social e sul sito web del nostro giornale. "Così ci siamo trasferiti lì per dieci giorni davanti alla superfice ghiacciata di quello specchio d'acqua immersa nel silenzio". Lo scrittore Paolo Cognetti dice che in montagna ciascuno può trovare un paesaggio che gli somiglia e che lo fa stare bene. Qual è il suo? "La montagna ridimensiona il tuo essere facendoti sentire minimo, un po' come fa il mare.

