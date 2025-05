Nibbiano sceglie il campo sintetico Bertocchi per la finale play-off contro Vianese

Il Nibbiano sceglie nuovamente il campo sintetico "Bertocchi" di Piacenza per disputare la finale playoff contro la Vianese. Dopo l'ultima partita di Eccellenza contro la Correggese, la squadra si prepara a affrontare questa importante sfida domenicale (ore 16.30) con l’obiettivo di continuare il cammino verso la promozione.

Il Nibbiano sceglie ancora il sintetico " Bertocchi " di Piacenza. Dopo avervi disputato dieci giorni fa l’ultimo round di Eccellenza contro la Correggese, la società piacentina ha deciso di traslocare anche per la finale play-off di domenica (ore 16.30) contro la Vianese. La vincente proseguirà l’avventura nel primo turno dei play-off nazionali con formula di andata e ritorno contro la vincente dei play-off marchigiani in cui sono impegnate il Montecchio Gallo, reduce dal ko ai rigori nello spareggio per la vittoria del campionato contro la nobile decaduta Maceratese, e il Tolentino. Variazione di campo anche per la finale play-off di Seconda categoria (girone D) dove il centrale del "Borelli" ospiterà San Prospero Correggio-Virtus Mandrio, mentre il return match dei play-out Virtus Bagnolo-Santos 1948 si disputerà al "Soave" di Bagnolo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nibbiano sceglie il campo sintetico Bertocchi per la finale play-off contro Vianese

