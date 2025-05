Ngonge in uscita dal Napoli anche Simeone in partenza

Il Napoli, impegnato nella corsa per lo scudetto, si prepara già per la prossima stagione. Con Ngonge e Simeone in uscita, la dirigenza sta affinando le strategie di mercato. Gli azzurri puntano a rinforzare la squadra per mantenere alte le ambizioni future. L'articolo di ForzAzzurri.net approfondisce le possibili mosse del club partenopeo.

Il Napoli al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Il Napoli in piena lotta per lo scudetto, è già al lavoro per la prossima stagione.

