Newlat | ricavi I trim -39% utile 289 mln Valuta Ipo NewPrinces

Newlat ha chiuso il primo trimestre con ricavi di 672,7 milioni di euro, registrando una diminuzione del 3,9% a causa di prezzi di vendita in calo. Tuttavia, la significativa riduzione dei costi delle materie prime ha contribuito a un miglioramento dell'Ebitda adjusted, che ha raggiunto 54,8 milioni di euro, evidenziando un aumento del 30,5%.

Milano, 15 mag. (askanews) – Newlat chiude il primo trimestre con ricavi pari a 672,7 milioni di euro (-3,9%), in un contesto di prezzi di vendita in calo, più che bilanciati da una marcata riduzione dei costi delle materie prime (-6%). L’Ebitda adjusted è pari 54,8 milioni (+30,5%) con un margine in aumento all’8,2% rispetto al 6% del primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L’Ebit consolidato è di 28,9 milioni (+392%). L’utile netto è di 13,5 milioni, rispetto a una perdita di -2,3 milioni nel primo trimestre 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L’underlying Free Cash Flow è pari a 45 milioni. La Pfn consolidata è pari -302 milioni, in miglioramento rispetto ai 346,2 milioni al 31 dicembre 2024. La società ha raggiunto importanti traguardi nell’integrazione operativa completa di Princes Limited. 🔗Leggi su Ildenaro.it

