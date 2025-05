New Basket ospita Rimini per i playoff | il fattore casa sarà importante

Il playoff di basket si intensifica con New Basket Brindisi che affronta Rimini, già vittorioso nelle prime due sfide al Palasport Flaminio. Con il vantaggio del fattore casa in gioco, la squadra di coach Piero Bucchi cercherà di rovesciare le sorti della serie, rendendo l'atmosfera di Brindisi ancora più elettrica.

BRINDISI - Le due prime sfide andate in scena al Palasport Flaminio di Rimini sono state aggiudicate dai padroni di casa, presentatisi ai playoff da testa di serie numero uno a confermare il vantaggio del fattore campo. La serie si sposta ora a Brindisi, dove la squadra di coach Piero Bucchi.

