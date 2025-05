Le discromie cutanee sono l’inestetismo più democratico e fastidioso. In particolare, il melasma provocato dall’esposizione solare è la categoria più frequente con un aumento dai 45 anni in su. E vivere in città non aiuta a evitarle 🔗Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nessuno è senza macchia