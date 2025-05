Nessun divieto al negoziato Zelensky smonta la propaganda russa

Nella giornata di oggi a Istanbul, l'Ucraina e la Russia potrebbero riprendere i negoziati diretti, interrompendo un silenzio durato mesi. Zelensky smentisce le affermazioni russe sui divieti, aprendo a nuove possibilità diplomatiche. Un passo significativo verso la ricerca della pace, dopo un conflitto che ha segnato profondamente entrambi i paesi.

La giornata di oggi a Istanbul potrebbe segnare il primo colloquio diretto tra Ucraina e Russia dopo l'interruzione dei negoziati nei primi mesi successivi all'invasione russa.

Nessun divieto al negoziato, Zelensky smonta la propaganda russa

Con l'offerta di incontrare Putin in Turchia, il presidente dell'Ucraina smentisce anni di propaganda russa sul significato del suo decreto del 2022

Zelensky, pronti a ogni formato di negoziato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev è pronta a "qualsiasi formato di negoziato" per porre fine alla guerra con la Russia e deciderà i "prossimi passi" a seconda di chi rappresent

Putin non andrà a Istanbul. Zelensky: pronti a "qualsiasi negoziato", per far finire la guerra

Putin non sarà a Istanbul, Medinsky capo delegazione russa Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai nego

