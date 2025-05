Nervesa attivati due rilevatori di targhe | Non erano mai entrati in funzione

A Nervesa della Battaglia, l'Amministrazione comunale sta rafforzando la sicurezza stradale attivando due rilevatori di targhe precedentemente inutilizzati. Questa iniziativa segna un passo importante per monitorare il traffico e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Durante una recente riunione, è stata ribadita l'importanza di investire in tecnologia al servizio della comunità .

A Nervesa della Battaglia si continua a puntare sulla sicurezza stradale. Lo conferma la decisione dell’Amministrazione comunale di implementare e mettere finalmente in funzione l’impianto di rilevamento targhe già presente sul territorio comunale ma mai utilizzato. Durante una recente. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nervesa, attivati due rilevatori di targhe: «Non erano mai entrati in funzione»

Ne parlano su altre fonti

Questo comune del Veneto lancia una nuova strategia per la sicurezza stradale

Segnala nordest24.it: NERVESA DELLA BATTAGLIA, 14 MAGGIO 2025 – L’Amministrazione di Nervesa della Battaglia continua a puntare sulla sicurezza stradale con una nuova iniziativa volta a contrastare il fenomeno della circol ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Figlio Libero Grassi: Non vogliamo targhe commemorative

Una foto diventata un simbolo In questi 33 anni non abbiamo mai voluto una targa commemorativa per mio padre e preferiamo rimettere ogni anno, il 29 agosto, il manifesto di carta con la stessa scritta, perché altrimenti rischierebbe di diventare una ricorrenza formale e basta d è quello che vorremmo evitare.