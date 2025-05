Nerone svela la tracklist del nuovo album Penkiller feat con Gemitaiz e Salmo

Nerone annuncia con entusiasmo la tracklist del suo atteso album "Penkiller", in uscita venerdì 23 maggio. Il progetto, già disponibile in pre-order, presenta straordinarie collaborazioni con artisti del calibro di Gemitaiz e Salmo. Non perdere l’occasione di scoprire questo nuovo capitolo della sua carriera, distribuito da Believe.

Nerone svela la tracklist del nuovo album Penkiller (Heirloom, distribuited by Believe), in uscita venerdì 23 maggio. Il progetto, già disponibile in preorder, include la partecipazione di alcune tra le icone del rap italiano. Tra i featuring: Ensi, Gemitaiz, Salmo, Jake La Furia, Shari, Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker, Heartman, Madman e EddyVeerus. Penkiller è un album che unisce introspezione e provocazione, il titolo gioca sulla somiglianza con " painkiller ", trasformando l'idea di antidolorifico in una penna capace tanto di lenire il dolore quanto di infliggerlo: una dualità che attraversa tutto il progetto, dove la scrittura diventa insieme arma e terapia, in un gioco costante tra vendetta lirica e autoanalisi.

