Neres è tornato ora spetta a Conte stabilire come utilizzarlo Corsport

Neres è tornato e ora Conte ha l'importante compito di decidere come sfruttare al meglio il suo talento. Nel match contro il Genoa, il suo ingresso ha brillato al minuto 88, con un assist prezioso per Billing, dimostrando di essere di nuovo un calciatore su cui fare affidamento. Il Corriere dello Sport analizza la situazione.

Neres è tornato, ora spetta a Conte stabilire come utilizzarlo (Corsport) Contro il Genoa, Neres è entrato al minuto 88, ha servito un pallone d’oro a Billing, soprattutto ha mostrato di essere di nuovo il calciatore su cui si può fare affidamento. Come ricorda il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Neres c’è, è tornato. E Conte, in vista di Parma, può anche ripensare al 4-3-3 e al tridente. Volendo, chissà. E se per caso non volesse o non potesse, per questioni tattiche o perché David non ha ancora i minuti e il ritmo giusto nelle gambe, potrà sempre tirarlo fuori dal taschino tipo jolly. Lo spaccapartite spaccascudetto. In nove mesi, a cominciare dalla partita del 31 agosto 2024: Napoli-Parma 2-1 all’andata, in rimonta tra il 92’ e il 96’. E indovina un po’, a spaccare la notte grigia del Maradona fu proprio Neres: strappò prima l’espulsione di Suzuki, il portiere, con i cinque cambi già utilizzati; e per finire pescò Anguissa al centro dell’area con un aquilone perfetto: cross, gol, partita, incontro. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres è tornato, ora spetta a Conte stabilire come utilizzarlo (Corsport)

Neres è tornato, ora spetta a Conte stabilire come utilizzarlo (Corsport)

Scrive ilnapolista.it: Proprio contro il Parma, Neres spaccò la partita. La sua è stata una stagione dai due volti: straordinaria, poi martoriata dagli infortuni ...

Napoli, Neres l’uomo in più di Conte: può essere decisivo per lo scudetto

Come scrive corrieredellosport.it: David ha sconfitto Golia (l’ultimo infortunio) e domenica s’è presentato al Maradona al minuto ottantotto per provare in un amen a coronare una missione impossibile che per poco non gli è riuscita: ca ...

Neres scalpita, a Parma con il 4-3-3. Conte sta pensando al brasiliano

Secondo msn.com: Il calciatore brasiliano potrebbe partire dal primo minuto nella gara di campionato contro il Parma, Conte sta riflettendo su quale formazione scegliere.

