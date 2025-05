nerdpool incontra sir creenbow

Lanciano nel Fumetto è diventato sempre di più un punto di riferimento nel panorama delle fiere Abruzzesi dedicate al mondo nerd e pop. Il 7 e 8 giugno 2025 si terrà la 20ª edizione della manifestazione che celebra due decenni di storie, incontri e cultura. In questa occasione speciale, abbiamo intervistato Sir. Creenbow – Direttore artistico dell’evento per ripercorrere le tappe di questo lungo viaggio, scoprire le novità dell’edizione in arrivo e riflettere su come siano cambiati il fumetto, il cosplay e il gaming nel tempo. Lanciano nel Fumetto 2005. Lanciano nel Fumetto 2025. Ciao Daniele e benvenuto su Nerdpool!. Com’è nato Lanciano nel Fumetto e cosa vi ha spinto a creare questa manifestazione vent’anni fa?. Il Presidente Luca Veronesi è colui che oltre vent’anni fa ha dato vita a ciò che oggi è diventato Lanciano nel Fumetto. 🔗Leggi su Nerdpool.it

