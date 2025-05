Neonati sepolti in giardino Chiara ai domiciliari | “Alta determinazione criminale ma non può ripetere il reato”

La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, protagonista di un caso inquietante di neonati sepolti in giardino. Ritenuta responsabile di alta determinazione criminale, la corte ha stabilito che le condizioni che avevano permesso i reati non sono più presenti, escludendo quindi il rischio di reiterazione. Scopriamo i dettagli.

La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, ritenendo ormai "non più presenti né ripetibili" le condizioni che avevano reso possibile la consumazione dei reati contestati.

