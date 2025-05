Neonata portata dal Marocco a Torino in una busta di plastica | Pronti a metterla nel forno o lanciarla dalla finestra

Una neonata trasportata in una busta di plastica dal Marocco a Torino: una storia agghiacciante. Pronta a essere abbandonata, con frasi inquietanti come “Lanciamola dalla finestra” o “chiudiamola nel forno”. Queste dichiarazioni, intercettate dagli inquirenti, rivelano il dramma di due coniugi accusati di immigrazione clandestina. Un caso che mette a nudo l’umanità in crisi.

Sono frasi che lasciano esterrefatti: “Lanciamola dalla finestra, così qualcuno può prenderla e scappare, o chiudiamola nel forno”. Intercettati dagli inquirenti, ecco cosa dicono i due coniugi accusati di immigrazione clandestina per aver portato fino a Torino, chiusa in una busta di plastica e. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Neonata portata dal Marocco a Torino in una busta di plastica: “Pronti a metterla nel forno o lanciarla dalla finestra”

Neonata portata dal Marocco a Torino in una busta di plastica: “Pronti a metterla nel forno o lanciarla dalla finestra”

Secondo torinotoday.it: Così, secondo i giudici, i due coniugi che avrebbero organizzato ed effettuato (solo la donna) il suo spostamento verso l'Italia speravano di non finire nei guai ...

Torino, una neonata di due mesi, sedata e nascosta in una busta della spesa: emergono dettagli inquietanti

Segnala giornalelavoce.it: Una bimba di due mesi trasportata sedata dal Marocco a Torino, nascosta come merce, minacciata di essere lanciata da una finestra. Un incubo reale, al centro di un’inchiesta che svela traffici, ricatt ...

Dal Marocco a Torino con una neonata in una busta della spesa. «Magia nera, minacce e bugie», ecco il manuale della coppia di passeur

Lo riporta torino.corriere.it: Le intercettazioni contenute nell'ordinanza con cui il Riesame ha confemato il carcere per i coniugi arrestati a marzo: «Concreto e consistente pericolo di recidiva» ...

