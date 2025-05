Nelle prossime ore pioggia vento e onde alte | prolungata l' allerta meteo e attenzione anche ai fiumi

Nelle prossime ore, il territorio romagnolo si prepara ad affrontare pioggia, vento e onde alte, con un'allerta meteo prolungata. Le previsioni sono mutate, richiamando l'attenzione anche sui fiumi. Da giovedì alle 12 fino alla mezzanotte di venerdì, la provincia di Rimini si trova sotto l’allerta meteo per la perturbazione in arrivo.

Mutano le previsioni per il territorio romagnolo, sul quale era già attiva l'allerta meteo diramata ieri, per far fronte alla perturbazione in arrivo sul nostro territorio. Dalle 12 di giovedì alla mezzanotte di domani, venerdì, è attiva nel territorio della provincia riminese l'allerta meteo.

