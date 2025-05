Nelle biblioteche riunite Ursino e Recupero l' endometriosi raccontata dal libro di Tea Ranno

Il 16 maggio, alle 17:30, presso le Biblioteche Riunite "Civica e Antonio Ursino Recupero", si svolgerà un incontro sulla salute delle donne, organizzato dalla Fondazione Salute e Cultura. L'autrice Tea Ranno presenterà il suo libro "Avevo un fuoco dentro", narrando esperienze e sfide legate all'endometriosi, per sensibilizzare e informare il pubblico.

🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it

Lo riporta cataniatoday.it: A condurre il pomeriggio sarà la giornalista Agata Patrizia Saccone, l'introduzione sarà a cura di Giuseppe Ettore direttore del Dipartimento materno infantile dell'ospedale Garibaldi e presidente del ...

