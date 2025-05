Nella stagione fredda duemila interventi di assistenza a persone senza dimora

Durante la stagione fredda, sono stati realizzati duemila interventi di assistenza per le persone senza dimora a Venezia, specialmente nella terraferma. Ora, con la conclusione del "piano freddo" 2024-25, l'assessorato alla coesione sociale offre una panoramica delle attivitĂ svolte, evidenziando l'impegno dei servizi comunali nell'affrontare questa emergenza sociale.

Nei mesi piĂą freddi dell'anno i servizi comunali hanno lavorato a pieno ritmo per assistere le persone senza dimora che vivono a Venezia, in particolare sulla terraferma. Concluso da poche settimane il "piano freddo" 2024-25, l'assessorato alla coesione sociale fa un bilancio dell'attivitĂ svolta. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Nella stagione fredda duemila interventi di assistenza a persone senza dimora

Ne parlano su altre fonti

L’inverno sta arrivando: come preparare il corpo alla stagione fredda

Secondo msn.com: Tra cambio di clima, sbalzi di temperatura, influenze e raffreddori, è importante prendersi cura di sé e del proprio corpo per affrontare al meglio la stagione più fredda, quando le temperature ...

Escursioni e turismo: la stagione non finisce più. Il Soccorso alpino: “Molti interventi per mancanza d’acqua ed energie”

Segnala msn.com: Una garanzia di pronto intervento in caso di necessità. Roberto Canese del Soccorso alpino della Spezia spiega: "Negli ultimi anni abbiamo notato effettivamente un allungamento della stagione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Senza biglietto accoltella 4Â persone sul bus : Bimbo grave

Sull'autobus di Rimini, quando si è trovato davanti al controllare, ha aggredito le due donne con un coltello.