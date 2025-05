Nella sabbia del mare di una volta una camminata nella natura per bambini e ragazzi

Nella sabbia del mare di una volta, i centri educativi dei Comuni di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio e Vigolzone, insieme alle cooperative sociali L’Arco, C.O.Te.Pi. EducAzione & Lavoro, Eureka e Kairos, invitano bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie a vivere una giornata all’aria aperta immersi nella natura.

I centri educativi dei Comuni di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio, Vigolzone, gestiti dalle cooperative sociali piacentine L’Arco, C.O.Te.Pi. EducAzione & Lavoro, Eureka e Kairos, organizzano una giornata all’aria aperta per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e le loro famiglie, in. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nella "sabbia del mare di una volta", una camminata nella natura per bambini e ragazzi

Approfondimenti da altre fonti

L'uomo che uscì vivo dal "Gran Mare di Sabbia"

ilgiornale.it scrive: Se gli egiziani lo chiamano "Il Gran Mare di Sabbia" un motivo deve pur esserci ... Cinque giorni e ventitre ore di camminata. Tanto gli è servito per sconfiggere non il deserto — che non ...

La classifica delle spiagge più belle di Italia: sabbia bianca e mare caraibico

Da ilsussidiario.net: Ecco quali sono le 7 spiagge più belle d'Italia: dalla Toscana fino alla Sardegna, si tratta di veri e propri paradisi terrestri.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.